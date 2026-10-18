WM in Rotterdam: Russlands Turn-Star Melnikowa und die Kontroverse um Visa

Rotterdam - Arsenii Duchno hatte eigentlich allen Grund zur Freude, lief aber trotzdem mit sauertöpfischer Miene und wortlos aus der Arena. Zum Auftakt der Turn-Weltmeisterschaften in Rotterdam hatte der 18-Jährige seine Riege aus Russland mit dem in der Zwischenwertung drittbesten Ergebnis im Einzel-Mehrkampf wie erwartet in die Top-Ränge des Team-Wettbewerbs geführt. Immerhin konnte die Mannschaft, die wie bei den Europameisterschaften im August in Zagreb als "World Gymnastics 2" in den Ergebnislisten steht, in bester Besetzung antreten - im krassen Gegensatz zum Frauen-Team.