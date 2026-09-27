Montreal - Außenseiter Brandon McNulty schlug auf der Avenue de Parc erst vor Freude auf den Lenker, hielt dann ungläubig die Hände vor das Gesicht: In einem der spektakulärsten Rennen der WM-Geschichte schockte der 28-Jährige sämtliche Favoriten und fuhr als erster US-Amerikaner seit Lance Armstrong ins Regenbogen-Trikot. Silber sicherte sich nach 273,4 knüppelharten Kilometern der Australier Michael Matthews vor dem Niederländer Mathieu van der Poel. Florian Lipowitz zeigte nach seiner langen Verletzungspause ein couragiertes Rennen in Kanada, hatte mit der Entscheidung aber wie erwartet nichts zu tun.