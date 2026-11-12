WM in Dänemark Eishockey-Frauen wollen mit ihrem "Hobby" ins WM-Halbfinale

Esbjerg - Für Laura Kluge ist Eishockey ein Beruf. Für viele Mitspielerinnen ist für ihre Leidenschaft dagegen erst nach Feierabend Zeit. Während die Nordamerika-Profis für ihren Sport bezahlt werden, müssen andere Nationalspielerinnen Arbeit und Training miteinander vereinbaren. Ihr Traum vor dem WM-Viertelfinale gegen Finnland am Freitag (15.00 Uhr/MagentaSport) ist dennoch derselbe: die erste deutsche WM-Medaille. Die Bedingungen, unter denen sie dafür arbeiten, sind aber oft nicht die besten.