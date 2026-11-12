WM in Dänemark Eishockey-Frauen wollen mit ihrem "Hobby" ins WM-Halbfinale

"Frauen-Eishockey in Deutschland ist leider eher noch ein Hobby, bei dem man teilweise noch draufzahlen muss", sagte Kluge dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. "Wir haben auch ganz viele Mädels in der Mannschaft, die 40 Stunden in der Woche arbeiten gehen und dann abends ins Training." Einige Spielerinnen erhalten noch eine Sportförderung unter anderem durch die Bundeswehr. Kluge, die in Nordamerika für Boston Fleet aktiv ist, kann sich dagegen voll auf Eishockey konzentrieren. "Ich habe das große Glück, für mein Hobby bezahlt zu werden", betonte die 30 Jahre alte Berlinerin.