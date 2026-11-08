Die Viertelfinal-Teilnahme haben die Spielerinnen des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nach dem 2:0 zum Auftakt gegen Aufsteiger Österreich fast sicher. Vier der fünf Teams aus beiden Gruppen erreichen die Runde der besten Acht. Tschechien am Dienstag (15.00 Uhr/MagentaSport) und die Schweiz einen Tag später (15.00 Uhr/MagentaSport) sind die weiteren Gegner.