WM im Flintenschießen: Von Suhl nach Athen

Sechs Trap- und vier Skeetschützen: So sieht das deutsche Team für die am Mittwoch beginnende Flinten-Weltmeisterschaft in Athen aus. Angeführt wird die DSB-Delegation vom Olympia-Achten Sven Korte (Skeet) und Europameisterin Kathrin Murche (Trap).
Valentina Umhöfer und Marius John vom FV SSZ Suhl stehen im Aufgebot für die Flinten-Weltmeisterschaften in Griechenland.
Als Qualifikation wurden zwei Ranglisten sowie die Deutsche Meisterschaft in München herangezogen. Und hier gab es Überraschungen: Die langjährigen Trap-Aushängeschilder Andreas Löw und Paul Pigorsch schafften es nicht unter die Top-3, der Nachwuchs rückt nach. Bundestrainer Uwe Möller aus Schwarza bei Meiningen: „Bei den Männern haben sich erfreulicherweise mit Marius John und Tim-Luka Schmidt zwei Sportler durchgesetzt, die den notwendigen Prozess der Kaderverjüngung im Männerbereich weiter erfolgreich befeuern.“ Komplettiert wird das Trio von Marco Kroß, der sich als stabilster Schütze in der Qualifikation erwies. John (21) ist Thüringer. Er lebt in Friemar und startet für den am Bundesstützpunkt ansässigen Förderverein SSZ Suhl.
Bei den Frauen gab es keinen Zweifel, dass die Europameisterin auch zur Weltmeisterschaft fährt. Kathrin Murche dominierte die Qualifikation und hatte am Ende 21 Treffer mehr auf dem Konto als die zweitplatzierte Nadine Halwax. Zudem qualifizierte sich auch Sofia Weber. Für Trainer Möller „besteht das WM-Team aus einer guten Mischung von WM-Neulingen und erfahrenen Athleten.“
Ähnliches gilt für die deutsche Skeet-Truppe. Der 35-jährige Korte hatte seine internationale Klasse zuletzt bei der EM in Chateauroux unter Beweis gestellt, als er mit 123 Treffern in das Finale einzog und dort als Vierter haarscharf an Edelmetall vorbeischrammte. Die zwei anderen Skeet-Männer waren ebenfalls bei der EM und wollen sich die dort gemachte Erfahrung nun bei der WM zunutze machen: Tim Krause (22) und Christopher Honkomp (25).
Bei den Frauen nominierte Bundestrainerin Katharina Bechtel lediglich Valentina Umhöfer. Die 27-Jährige aus Saal bei Bad Neustadt, die wie John in Suhl trainiert und für das SSZ Suhl startet, verdiente sich die Teilnahme durch die besten Quali-Ergebnisse (121 und 122). Zudem landete sie im Frühjahr bei der EM mit dem Gewinn der Bronzemedaille einen besonderen Coup.
Die Olympia-Teilnehmerinnen Nadine Messerschmidt und Nele Wißmer nahmen nicht an der Qualifikation teil. Messerschmidt pausiert in dieser Saison wegen ihrer Schwangerschaft und infolge einer komplizierten Schulteroperation. Vor wenigen Tagen brachte die zweifache Olympiateilnehmerin und Ex-Europameisterin einen Sohn zur Welt. Es ist das zweite Kind der in Breitenbach bei Schmalkalden lebenden Familie. Tochter Mara ist sieben Jahre alt.
Wißmer wiederum musste sich in diesem Frühjahr ebenso einer Schulteroperation unterziehen. Im Vorfeld der Olympischen Spielen 2024 in Paris hatten beide monatelang in Suhl trainiert und sich qualifiziert. Wißmer verpasste im Stechen das Finale und wurde Achte, Messerschmidt kam mit Schulterproblemen auf Rang 17. 2021 bei den Corona-Spielen in Tokio erkämpfte Messerschmidt Rang fünf.