WM im Flintenschießen: Von Suhl nach Athen

Objekte der Begierde: Die WM-Medaillen. Foto: ISSF

Als Qualifikation wurden zwei Ranglisten sowie die Deutsche Meisterschaft in München herangezogen. Und hier gab es Überraschungen: Die langjährigen Trap-Aushängeschilder Andreas Löw und Paul Pigorsch schafften es nicht unter die Top-3, der Nachwuchs rückt nach. Bundestrainer Uwe Möller aus Schwarza bei Meiningen: „Bei den Männern haben sich erfreulicherweise mit Marius John und Tim-Luka Schmidt zwei Sportler durchgesetzt, die den notwendigen Prozess der Kaderverjüngung im Männerbereich weiter erfolgreich befeuern.“ Komplettiert wird das Trio von Marco Kroß, der sich als stabilster Schütze in der Qualifikation erwies. John (21) ist Thüringer. Er lebt in Friemar und startet für den am Bundesstützpunkt ansässigen Förderverein SSZ Suhl.