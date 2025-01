Vor mehr als 4.000 Zuschauern in Herning lieferte Torwart David Späth eine Gala-Vorstellung ab und stellte seine Klasse mit insgesamt 21 Paraden unter Beweis. Der Keeper wurde auch zum Spieler des Spiels gekürt. Rückraumspieler Marko Grgic war mit elf Toren bester Werfer für die DHB-Auswahl, die am Sonntag nach Oslo fliegt. "Ich kann mich nicht beschweren heute. Es war unser Ziel, dass wir das Spiel so früh wie möglich entscheiden", sagte Grgic im ZDF und kündigte an, die DHB-Auswahl werde mit breiter Brust nach Oslo reisen.