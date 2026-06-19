Das sagt Xhaka zu Manzambi

Der Profi des AFC Sunderland machte allerdings klar, dass er auch weiterhin (öffentlich) aussprechen wird, was er denkt. Über Doppeltorschütze und Man of the Match Manzambi sagte er beispielsweise: "Wenn er bereit ist, wenn er klar im Kopf ist, dann kann er helfen. Das hat er im ersten Spiel nicht getan, heute hat er es getan."