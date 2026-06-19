Inglewood - Den Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi sollte sich der FC Bayern München genauer anschauen, findet Thomas Müller - und das nicht nur wegen der beiden Tore gegen Bosnien-Herzegowina. "Er ist insgesamt ein guter Spieler. Wir haben ihn schon länger auf der Liste", sagte Müller in seiner Funktion als TV-Experte für Magenta. "Das ist für mich einer - und jetzt können wir eine Schlagzeile machen - den auch der FC Bayern anschauen sollte", sagte Müller über den Mittelfeldspieler des SC Freiburg.