Im Panorama Hotel kommt man an der Fußball-WM nicht vorbei. In den Bars und Restaurants im Haus ist alles für die WM geschmückt – Fahnen und Wimpel, Blumenketten und Luftballons zieren Wände und Tische. Auf den Bildschirmen läuft ab dem späten Nachmittag WM-Berichterstattung. Spielpläne, auf denen die Ergebnisse eingetragen werden, hängen aus. Public Viewing wird den Gästen in der Lounge geboten. Und mittendrin im Fußball-Trubel sind drei internationale Mitarbeiter des Hotels, die ihrer jeweiligen Nationalmannschaft die Daumen drücken.