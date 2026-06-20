WM-Fanaktion Fan aus Bangladesch näht 7,5-Kilometer-Fahne für DFB-Team

Dhaka - Seine Liebe zu Deutschland und zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft zeigt ein Landwirt in Bangladesch auf besondere Art: Für die WM hat er eine 7,5 Kilometer lange Fahne in schwarz-rot-gold entrollt. Zur WM-Eröffnung im fernen Mexiko ließ Amjad Hossain die riesige Fahne auf einem Schulgelände unweit seiner Wohnung im Bezirk Magura im Südwesten des südasiatischen Landes vor den Augen zahlreicher Dorfbewohner und angereister Fans ausbreiten. Befestigt wurde sie an Bambuspfählen. "Wir sind berührt von seiner Passion", schrieb die deutsche Botschaft in Dhaka auf X. Sie wünsche Hossain und dem deutschen Team alles Gute für die von den USA, Kanada und Mexiko gemeinsam ausgetragene WM.