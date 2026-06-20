WM-Fanaktion Fan aus Bangladesch näht 7,5-Kilometer-Fahne für DFB-Team

Hossain träumt von Foto mit Nationalteam

Einen Tag vor Beginn des laufenden WM-Turniers wurde die jetzige Riesenfahne schließlich mit einem Lkw zu dem Schulgelände gebracht. Eine Kapelle spielte auf, als die Fahne entrollt wurde. Allerdings könne die Fahne nicht durchgehend ausgestellt werden, sagte Hossain. Sie könne zerstört oder sogar gestohlen werden. Sollte er dann noch leben, wolle er die Fahne für das nächste Turnier auf zehn Kilometer verlängern. Sein Traum sei es, die Fahne den deutschen Behörden für die Aufbewahrung in einem Museum zu überlassen und ein Foto mit dem deutschen Nationalteam aufzunehmen.