WM-Euphorie Kronprinz "rudert" mit Tausenden Norwegern vor dem Schloss

Oslo - Selbst Kronprinz Haakon (52) hielt es in dieser WM-Nacht nicht im Schloss: Nach dem Einzug der Norweger ins WM-Viertelfinale "ruderte" er mit Tausenden Landsleuten auf dem Schlossplatz in Oslo, um den Achtelfinalsieg über Brasilien zu feiern. Zu dem Jubelritual strömten die Menschen in der norwegischen Hauptstadt nach dem Abpfiff in Massen auf die Straßen: Schätzungsweise 100.000 Fans hätten nach dem 2:1-Triumph über Brasilien die Innenstadt zum Beben gebracht, berichtete die Polizei - das entspricht rund jedem siebten Einwohner Oslos.