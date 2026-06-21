"Mundo Deportivo": "Deutschland ist wieder ein Stück näher dran, Deutschland zu sein. Nach zwei Weltmeisterschaften, in denen er nicht über die Gruppenphase hinausgekommen ist, feiert der viermalige Weltmeister ausgelassen den Einzug in die K.-o.-Runde. Stuttgarts Stürmer Deniz Undav avancierte dabei zum unerwarteten Helden."

Frankreich

"L'Equipe": "Ein echter Kampf. Die Elfenbeinküste und Deutschland lieferten sich am Samstag in einem festlich gestimmten Stadion in Toronto ein Spiel von großer Intensität. Sie schenkten sich nichts, doch am Ende war es Deutschland, das sich ganz zum Schluss mit einem Treffer von Deniz Undav den zweiten Sieg im zweiten Spiel sicherte."

"Le Figaro": "Undav als "Gamechanger"."

Österreich

"Kronen-Zeitung": "Undav sei Dank! Deutschland zittert sich zu Sieg."

"Kurier": "Und dann kam das zweite WM-Gruppenspiel, dann kam der erste Härtetest gegen das robuste und unerschrockene Team von der Elfenbeinküste und auf einmal fanden sich die deutschen Höhenflieger am harten Boden der Realität und auf der Verliererstraße wieder. Doch es gibt ja noch Deniz Undav. Der Joker wurde zum Retter der deutschen Fußballnation und sicherte seinem Team mit zwei Toren in der zweiten Halbzeit den 2:1-Erfolg und den Einzug in die K.o.-Phase."

Schweiz

"Blick": "Die WM 2018? Vorbei nach der Vorrunde als Titelverteidiger. Die WM 2022? Ebenfalls zu Ende nach der Gruppenphase. In Nordamerika benötigt Deutschland lediglich zwei Spiele, um das zu erreichen, was vor acht respektive vier Jahren nicht gelang: der Einzug in die K.o.-Phase. Möglich macht's Deniz Undav, der Super-Joker der Deutschen."

Niederlande:

"AD": "Deutschland steht in der K.-o.-Runde. Deniz Undav ist gegen die Elfenbeinküste mit zwei Treffern als Joker der Held. Undav spielte in der Saison 2019/20 noch beim SV Meppen in der Dritten Liga von Deutschland."

"De Telegraaf": "Deutschland entkommt in den Schlussminuten einer Blamage gegen eine starke Elfenbeinküste. Wie so oft schlagen die Deutschen in den Schlussminuten zu: 2:1. Dadurch haben sie einen Platz in der K.o.-Phase sicher."

Portugal

"A Bola": "Deutschland bricht der Elfenbeinküste das Herz und zieht in die K.-o.-Runde ein. Deutschlands Erfolgsgeheimnis kam von der Bank. Zwei Geistesblitze und eine Portion Glück sichern den Sieg."

"Record": "Schon Maradona hat gesagt, wenn du gegen die Deutschen gewinnen willst, musst du sie töten. Und es war tatsächlich der Killerinstinkt, der der Elfenbeinküste gefehlt hat."