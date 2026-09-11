In den Schuhen der Schwester

Doch die WM in ihrer Heimatstadt wollte sich die WNBA-Spielerin auf keinen Fall entgehen lassen, gegen Belgien trumpfte sie mit einem Double Double ganz groß auf. Und das in besonderen Schuhen. "Das sind Satous. Es ist cool, in den Schuhen deiner Schwester zu spielen", sagte die jüngere der beiden Sabally-Schwestern.

Die zwei Jahre ältere Satou muss wegen der Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung passen, ist so aber zumindest ein bisschen dabei. Es ist dieser besondere Spirit, der das Team nach dem 53:83-Schock zum Auftakt gegen Spanien hat zusammenfinden lassen und es jetzt auf einer Welle der Begeisterung durch das Turnier trägt. Auf dieser Welle wollen Fiebich und Co. jetzt auch gegen Frankreich bleiben.

Nach dem Viertelfinal-Aus bei den Olympischen Spielen 2024 hat Deutschland noch eine Rechnung mit Frankreich offen. "Wir sind ein anderes Team als bei Olympia", sagte Kapitänin Marie Gülich. Die unerschrockene Frieda Bühner fügte keck hinzu: "Frankreich ist ein richtig gutes Team. Aber wir sind auch unter den besten vier Teams der Welt, also sind wir auch richtig gut."