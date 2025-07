Bei der 40. Kurzwellen-Weltmeisterschaft der Amateurfunker hat sich das deutsche DA0HQ-Team mit seinem Headquarter beim Ortsverband „X34 – TU Ilmenau“ – zwischen Ober- und Unterpörlitz gelegen, mit dem nicht zu übersehenden Funkmast – zunächst auf Rang vier platziert. Das Team trat in seiner Klasse als Deutsche Nationalmannschaft an und war dementsprechend mit Funkern besetzt, die aus ganz Deutschland kommen, vom Raum Kiel bis zum Raum Freiburg. Wie der Ortsverbandsvorsitzende Björn Bieske mitteilt, „haben wir insgesamt unter unserem Sonder-Rufzeichen DA0HQ 19,7 Millionen Punkte erreicht, die aus rund 19.000 Funkverbindungen resultieren. Damit haben wir mit Abstand die meisten Verbindungen hergestellt und das DA0HQ-Team liegt in diesem Jahr bei den eingereichten Ergebnissen auf Platz vier. Mit hauchdünnem Vorsprung von vier Prozent wird die Spitzengruppe von Spanien, Kroatien und Frankreich angeführt. Diese südeuropäischen Teams haben ihren geografischen Standortvorteil in Bezug auf die Ausbreitungsbedingungen der Funkwellen gut ausgenutzt.