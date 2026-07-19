Örjan Nyland

Klar, ohne Erling Haalands Treffer wäre die Geschichte der trommelnden Norweger früh zu Ende gewesen. Und auch Martin Ödegaard war einer der zentralen Bestandteile der sympathischen Nordmänner - die allerdings auch den lange herausragend guten Örjan Nyland im Tor brauchten, um bis ins Viertelfinale gegen England vorzudringen. Ohne den Rückhalt des Keepers, der im Achtelfinale gegen Brasilien früh einen Elfmeter entschärfte und so die Grundlage für den größten Sieg der norwegischen Fußball-Geschichte legte, hätten seine offensiven Vorderleute gar keine Chance gehabt, ihre Kapitel dieser schönen Story zu schreiben.

Bitter nur: Im Viertelfinale gegen England war es der ehemalige Torwart von RB Leipzig, der patzte und einen Schuss nach vorn abprallen ließ. Wie es für den 26-Jährigen weitergeht, ist offen. Sein Vertrag beim FC Sevilla lief Ende Juni aus, derzeit ist der Keeper vertragslos. Diverse Gerüchte bringen ihn mit Clubs aus der englischen Premier League in Verbindung, auch Feyenoord Rotterdam soll ein Thema sein. Wirklich heiß ist bislang aber keine Spur.

Iván Barton

Iván Barton machte nur seinen Job. Der Schiedsrichter aus El Salvador studierte auf Geheiß des VAR eine Szene im Gruppenspiel der Türkei und Paraguay, baute sich dann auf und sprach die inzwischen legendären Worte: "After Review. Number 10. Paraguay. Covered his mouth. Decision is: Red Card!" Aus der Szene sind inzwischen Memes entstanden und sogar ein Song.

Als erster Schiedsrichter zeigte Barton danach einem Profi die Rote Karte, weil der sich in einem Disput mit dem Gegner die Hand vor den Mund gehalten hatte. Paraguays Nationalspieler Miguel Almirón flog vom Platz.

Die Regel war erst vor der WM eingeführt worden und soll rassistische Diskriminierung von Gegenspielern unterbinden. Indem sie den Mund verdecken, wollen Spieler häufig verhindern, dass erkannt werden kann, was sie sagen. Almirón hatte in einer Spielunterbrechung mit vorgehaltener Hand etwas zu seinem türkischen Gegenspieler Mert Müldür gesagt.