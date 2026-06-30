Es ist die Nacht zu Dienstag, kurz vor 1.30 Uhr: In Gehren liegen sich die 16-jährige Rihanna Raabe und ihre Mutter Maria Luján in den Armen. Gerade ist das Unglaubliche passiert: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Paraguay die deutsche Nationalmannschaft im Elfmeterschießen besiegt. Für die Mannschaft aus Südamerika geht das Turnier weiter, die Deutschen sind raus.