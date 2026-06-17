Santa Clara - Österreichs Teamchef Ralf Rangnick sorgt sich nach dem 3:1-Sieg gegen Jordanien zum WM-Auftakt um Abwehrspieler Stefan Posch. "Der Kiefer hat wohl ein bisschen geknackst", sagte Rangnick über den 29-Jährigen, der zuletzt für Mainz 05 gespielt hat. "Wir müssen hoffen, dass es kein Kieferbruch ist. Weil, wenn es das wäre, dann würde er tatsächlich für den Rest des Turniers ausfallen." Eine Röntgenuntersuchung soll Klarheit bringen.