Wegen der Zeitverschiebung findet die Partie im San-Francisco-Bay-Area-Stadion in Santa Clara zur für die Fans in der Heimat ungünstigen Zeit am Mittwoch um 6.00 Uhr morgens statt (ZDF und MagentaTV). Für die Spieler sei der Anstoß um 21.00 Uhr Ortszeit (Dienstag) dagegen gut, erklärten Alaba und Rangnick. "Jetzt sind wir schon ein bisschen da. Ich glaube, Jetlag hat jetzt keiner mehr", sagte Alaba und lächelte. "Wir sind es alle gewohnt, am Abend zu spielen."