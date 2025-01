WM-Auftakt Das Kribbeln beginnt: Handballer heiß auf WM-Start

Für den DHB-Kapitän steht fest: In allen Mannschaftsteilen muss eine Steigerung her, um zum Start nicht kalt erwischt zu werden. "Wir wissen, dass wir eine sehr konzentrierte Leistung brauchen, um mit einem Sieg ins Turnier zu starten. Das ist in gewisser Weise der Grundstein für ein gelungenes Turnier. Wenn wir gewinnen und eine gute Leistung zeigen, wäre dies das Beste, was passieren kann", sagte Golla.