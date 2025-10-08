WM 2030 XXL-WM mit 64 Teams? Südamerika erhöht den Druck

Auch Löw, Weltmeister-Trainer von 2014, ist nicht begeistert. "Ich sehe es vollkommen kritisch aus Sicht eines Trainers, weil die Gesundheit und die Qualität der Spieler immer an allererster Stelle stehen", sagte Löw bei Nitro. "48 Mannschaften sind schon insgesamt gesehen ein Qualitätsverlust, ohne den Kleineren nahe treten zu wollen", ergänzte er. "Aber eine WM, eine EM, lebt auch von hochklassigen Spielen. Das wollen die Leute sehen."

Wie geht es jetzt weiter?

Offiziell befindet sich der Vorschlag des südamerikanischen Verbandes Conmebol weiter in der Prüfung durch die FIFA. Dass Infantino sich aber schon mit den Verfechtern der Idee getroffen hat, gilt als klares Indiz für seine Unterstützung der Idee. Bis eine weitere Aufstockung Realität wird, müssten aber noch ein paar Schritte gegangen werden. Sollte die Prüfung positiv verlaufen, müsste der FIFA-Rat über die Idee abstimmen.