WM 2030: Gewichtheber-Verband kritisiert WM-Vergabe nach Russland

Leimen - Der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) hat die Vergabe der WM 2030 nach Russland kritisiert. "Russland führt seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Vor diesem Hintergrund sendet die Entscheidung, bereits heute eine Weltmeisterschaft nach Russland zu vergeben, aus Sicht des BVDG ein problematisches sportpolitisches Signal", teilte der Verband mit. Solange der Krieg andauere und Grundrechte eingeschränkt seien, setze "die jetzige Vergabe ein verfrühtes Signal der Normalisierung". Durch mögliche Boykotte drohe zudem "politische Spaltung, anstatt eine erhoffte völkerverbindende Wirkung".