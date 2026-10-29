WM 2030: Gewichtheber-Verband kritisiert WM-Vergabe nach Russland

Der BVDG betonte in seiner Mitteilung, dass er unverändert solidarisch an der Seite des ukrainischen Volkes und der ukrainischen Sportlerinnen und Sportler stehe. Der Schutz der Athletinnen und Athleten stehe an erster Stelle. "Die Weltmeisterschaften finden erst in vier Jahren statt. Bis dahin können sich sowohl die politischen als auch die sportpolitischen Rahmenbedingungen erheblich verändern. Der BVDG wird daher zu gegebener Zeit und unabhängig von der heutigen Situation eine umfassende Neubewertung vornehmen", hieß es.