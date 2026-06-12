WM 2026 Künstler verwandelt Bushaltestelle in Fußball-Altar

Firmat - Pünktlich zum Start der WM hat ein Künstler in Argentinien eine Bushaltestelle in seinem Heimatort in einen Fußball-Altar verwandelt. Ariel Bertolotti bemalte das Häuschen an der Landstraße 33 in Firmat in der Provinz Santa Fe unter anderem mit den argentinischen Fußballikonen Lionel Messi und Diego Maradona. Im Inneren der sportlichen Wallfahrtsstätte für San Fulbo ("Fulbo" ist in Argentinien ein umgangssprachlicher Begriff für Fußball) ist zudem ein Heiligenbild der "Maria der Strafstöße" zu sehen.