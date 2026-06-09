Noch ein paar Tage, dann beginnt für die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag, 14. Juni, die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA.
WM 2026 In Houston fehlt noch die große Fußball-Euphorie
Adam Fox 09.06.2026 - 12:00 Uhr
Kurz vor dem WM-Start fehlt in Houston die Begeisterung. US-Auswanderer Uwe Langhammer berichtet – und verfolgt den DFB-Auftakt ausgerechnet in Steinach.
Noch ein paar Tage, dann beginnt für die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag, 14. Juni, die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA.