Einem Tier in Winterruhe wie dem Eichhörnchen mit seinen Nüsse-Lagern mache das weniger aus, weil es auch im Winter etwas fressen und so Energie nachtanken könne. Ein Igel oder eine Fledermaus habe mangels Insekten diese Möglichkeit nicht, sagt Hackländer. "Das kann zu Energieengpässen führen." Kritisch könnten auch lange Frostperioden sein, in denen die Tiere über einen aktiveren Stoffwechsel eine über dem Gefrierpunkt liegende Körpertemperatur aufrechterhalten müssen.