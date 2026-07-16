Wissenslücken: Finanzunterricht bei der Sparkasse

Finanzbildung soll vom Geschäft entkoppelt sein

"Wer Finanzen versteht, trifft bessere Entscheidungen", sagte Dießl. Ziel des Verbands sind "Zukunftstage" getaufte Veranstaltungen in ganz Bayern, bei denen vor allem der jungen Generation praktisches Wissen von der Bewerbung für eine Stelle bis und Wohnungssuche bis zu Vermögensaufbau und Altersvorsorge vermittelt werden soll. Diese Zukunftstage sollen demnach unabhängig von den Sparkassen sein, also nicht der Reklame dienen. Und in Fürth entsteht nach Dießls Worten ein "Financial Life Park", der als Lernort für finanzielle Bildung dienen soll - eine solche Einrichtung gibt es jenseits der bayerischen Grenzen seit einigen Jahren bereits in Wien.