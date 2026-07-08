Wissenschaftsfreiheit: Forschungsministerin sieht Wissenschaft zunehmend bedroht

Potsdam - Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland sind nach Auffassung von Bund und Ländern zunehmend politisch bedroht. "Auch bei uns in Deutschland gibt es Stimmen, die zwar lautstark Freiheit fordern, aber zugleich dieses so definieren, dass dann gar nichts mehr davon übrig bleibt", sagte Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) bei einer Veranstaltung zur Resilienz des deutschen Wissenschaftssystems. Sie befürchte, dass die Wissenschaft nach Plänen der AfD "nur noch in ganz bestimmten Bereichen tätig sein darf", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Bund und Länder müssten die Wissenschaft widerstandsfähiger machen, wo es nötig sei.