Es sieht ein bisschen so aus, als hätte sich ein Gruppe Kinder im Wald ausgetobt. Aufgeschnittene Plastikschläuche winden sich um die Stämme mehrerer Buchen. Sie münden in einem zusammengesteckten Röhrensystem, an dessen Ende eine Art Box steht. Einzig der Zaun, der das Areal abschirmt, macht klar, dass es sich nicht um einen Spielplatz handelt. „Mit diesem Verfahren wird die Stammabflussmenge erfasst“, sagt der Oberhofer Forstamtsleiter Jan Pietzko. Wie viel Wasser die Buchenblätter bei Regen abhalten und wie viel Flüssigkeit am Ende doch die glatten Stämme hinablaufen und im Boden versickern kann, soll so herausgefunden werden.