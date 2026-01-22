Bayerischer Volkszentrismus im Mittelpunkt

"Beide Parteien nutzen die beiden Hauptstädte oft als rhetorische Figur, um die nationale oder europäische Politik abwertend zu bezeichnen, da diese angeblich der bayerischen Heimat schade", heißt es weiter in der Studie. "Zusammenfassend lässt sich sagen, dass CSU und Freie Wähler stark auf bayerischen Volkszentrismus setzen und häufig von der bayerischen Heimat, dem bayerischen Volk und der bayerischen Kultur sprechen." Auch auf der Internetseite des bayerischen Agrarministeriums finde sich entsprechende populistische Rhetorik.