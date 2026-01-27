Washington - Angesichts der instabilen Weltlage haben Wissenschaftler die Zeiger der "Weltuntergangsuhr" erstmals auf 85 Sekunden vor Mitternacht gestellt und damit vor einer globalen Katastrophe gewarnt. Sorge bereiteten unter anderem aggressives Verhalten der Nuklearmächte Russland, China und USA, die Klimakrise, Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sowie mögliche Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz, teilten die Forscherinnen und Forscher des "Bulletin of the Atomic Scientists" in Washington mit.
Wissenschaftler warnen "Weltuntergangsuhr" so nah an Mitternacht wie nie zuvor
dpa 27.01.2026 - 17:53 Uhr