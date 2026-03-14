1981 erscheint die "Theorie des kommunikativen Handelns".

Von 1983 bis 1994 hat Habermas den Lehrstuhl für Philosophie mit dem Schwerpunkt Sozial- und Geschichtsphilosophie in Frankfurt inne.

1985 erscheint "Der philosophische Diskurs der Moderne".

Ab 2001: Habermas erhält zahlreiche angesehene und hoch dotierte Preise, etwa den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels oder den mit 50 Millionen Yen (364 000 Euro) dotierten Kyoto-Preis.

2019 erscheint sein Spätwerk "Auch eine Geschichte der Philosophie".

14. März 2026: Habermas stirbt im Alter von 96 Jahren in Starnberg.