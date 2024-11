Wissenschaft: Wie es um die Gleichstellung an Thüringer Hochschulen steht

Förderprogramm soll unterstützen

Fünf Thüringer Hochschulen durchliefen in diesem Jahr die erste Runde eines Förderprogramms, das auf eine Erhöhung des Frauenanteils in der Professorenschaft abzielt: die Universitäten in Weimar und Jena, sowie die Hochschulen und Fachhochschulen in Jena, Erfurt und Schmalkalden. Im Rahmen des "Professorinnenprogramms 2030" haben sie damit die Chance auf über 400.000 Euro Förderung für Gleichstellungsmaßnahmen. Die Unis in Weimar und Jena erhielten zudem das Prädikat "Gleichstellungsstarke Hochschule".