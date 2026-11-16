Wissenschaft unter Druck Angriff auf die Fakten – Klimaforschung unter Beschuss

Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz?

Inmitten von Kriegen, steigenden Preisen und einem Rechtsruck in vielen Ländern ist Klimaschutz auf der Prioritätenliste vieler Regierungen nach unten gerutscht. Auch die internationale Klimabewegung, die vor einigen Jahren noch Millionen auf die Straßen brachte, hat an Wucht verloren. Beides hat zur Folge, dass auch viele Nachrichtenmedien, die stark an aktuellen Ereignissen orientiert sind, mittlerweile seltener über die Krise berichten.

Eine zunehmende Rolle bei der Beschaffung von Informationen spielt für viele Menschen hingegen Künstliche Intelligenz (KI). Eine aktuelle Studie der UN-Wissenschafts- und Kulturorganisation Unesco fördert indes Erschreckendes zutage: KI-Sprachmodelle liefern zwar auf Fragen zu Klimawandel und Klimaschutz in der Regel zunächst korrekte Antworten. Wenn Nutzer das aber infrage stellen oder mit falschen Aussagen dagegen halten, knicken die Modelle rasch ein und geben ihnen recht – die Autoren sprechen von einem Hang zur Speichelleckerei. Die Falschinformationen nehmen zu, wenn Nutzer beharrlich widersprechen. Die Korrektheit der Antworten brach dann bis zu einem Drittel ein.