Noch ist nichts beschlossen. Aber immer deutlicher zeichnet sich ab, wie Kooperationen zwischen den Thüringer Universitäten und Fachhochschulen aussehen könnten. „Damit sie auch künftig im nationalen und internationalen Wettbewerb bestehen können, brauchen wir klare Profile, stärkere Kooperation und eine verlässliche Weiterentwicklung des gesamten Systems“, so Bildungsminister Christian Tischner (CDU) im April. Auch deshalb, weil die Studentenzahlen zurückgehen und das Land sparen will. Von „enger werdenden finanziellen Spielräumen“ ist die Rede.