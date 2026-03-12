Erfurt (dpa/th) - Die erhofften Einsparungen durch engere Zusammenarbeit von Hochschulen brauchen aus Sicht von Wissenschaftsminister Christian Tischner (CDU) Zeit. "Diese Effekte werden erst mittel- und langfristig eintreten", sagte er am Rande der Landeswissenschaftskonferenz. Trotzdem sei es jetzt wichtig zu handeln. "Weil, wenn wir jetzt nichts tun, haben wir in 10, 15 Jahren richtig das Problem und dann müssen wir vielleicht wirklich darüber nachdenken, wie man mit Hochschulstandorten umgeht."