Staatsregierung hat Entwicklung der UTN im Blick

Dass die Staatsregierung die Entwicklung der jungen Hochschule auf besondere Weise im Blick hat, zeigte sich am Abgang von Gründungspräsident Hans Jürgen Prömel. Im März hatte das Wissenschaftsministerium überraschend das vorzeitige Ende seiner Amtszeit verkündet und zugleich den ausgewiesenen KI-Experten Huth als Nachfolger präsentiert. Er war zuvor Professor für Computer Science und Leiter des Departments of Computing am Imperial College in London.