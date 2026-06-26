Wissenschaft Steinmeier eröffnet Jubiläumstagung mit 70 Nobelpreisträgern

"Das ganze Jahr über verfolgen die Lindauer Nobelpreisträgertagungen ihre Bildungsmission, die darauf abzielt, die Bedeutung der Wissenschaft hervorzuheben und für Wissenschaft und Forschung zu werben", betonen die Organisatoren. Praktisch wird dies beispielsweise durch eine Online-Mediathek mit Unterrichtsmaterialien für Schulen umgesetzt. Dort können auch deutsche und englische Arbeitsblätter beispielsweise zu Armut und Klimawandel bezogen werden.

Bildung und die Nobelpreisträger sind zudem mittlerweile auf der Lindauer Bodenseeinsel das ganze Jahr über präsent. Denn an mehreren Stellen des historischen Stadtkerns gibt es mit Informationen beschriftete Säulen, die wissenschaftliche Themen erläutern. So steht neben dem südlichsten deutschen Leuchtturm im Lindauer Hafen eine Pylone, auf der die Themen Licht und Farben erläutert werden.

Auf dem Lindauer Wissenschaftspfad mit den Bildungssäulen könnten die Menschen so mehr über die Nobelpreisträger und ihre Beiträge zur Wissenschaft erfahren, erklären die Tagungsverantwortlichen. Erklärt werde, welche Rolle die Preisträger im Alltag spielen.

Neben dem Lindauer Kongresszentrum gibt es seit einigen Jahren auch einen Nobelpreisträger-Steg am sogenannten Kleinen See. Preisträger, die bislang an den Tagungen teilgenommen haben, sind dort mit Namen auf den Geländerstreben verewigt. Zum Jubiläum wurde der Steg um eine Brücke mit Ponton erweitert, an dem nun Wassertaxis in Nähe der Tagungshalle anlegen können.