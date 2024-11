Neue Jobs für russische Wissenschaftler in Deutschland

Für einige Dutzend russische Kollegen am Cern, die nicht nach Russland zurückkehren können oder wollen, seien Lösungen gefunden worden, sagte Mnich. Sie kamen in anderen Ländern unter. Klute bezeichnete es als Glück, dass drei russische Doktoranden, die am Cern waren, nun am KIT promovieren. Für andere Kolleginnen und Kollegen werde weiter an Lösungen gearbeitet. Auch das Desy hat einen russischen Kollegen vom Cern übernommen.