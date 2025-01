Wissenschaft: Prozess um konstruierte Plagiatsvorwürfe

München (dpa/lby) - Das Münchner Amtsgericht befasst sich mit einem besonders skurrilen Fall. Dort beginnt der Prozess gegen einen Mann, der einen renommierten Münchner Rechtsmediziner mit einer aufwendigen Fälschung in Verruf gebracht haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe Beiträge in einem wissenschaftlichen Sammelband zu einem rumänischen Medizinerkongress aus dem Jahr 1982 nachträglich so fälschen lassen, dass sie Passagen aus der Doktorarbeit des Rechtsmediziners erhielten.