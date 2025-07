München (dpa/lby) - Rund zweieinhalb Jahre nach einer entsprechenden Gesetzesänderung können Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler nun an allen Hochschulen in Bayern promovieren – auch an Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen. In München, Deggendorf, Rosenheim, Würzburg-Schweinfurt und Nürnberg sollen vier weitere Promotionszentren entstehen, kündigte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an.