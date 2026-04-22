Bedretto - Im Schweizer Kanton Tessin soll diese Woche testweise die Erde beben. In einem weltweit einzigartigen Felslabor wollen Fachleute mit Wasserdruck ein Erdbeben auslösen, um das Verhalten des Gesteins mit hunderten Sensoren vor, während und nach dem Beben zu messen. Im Idealfall finden die Forschenden Muster im Verhalten des Gesteins, die Erdbebenvorhersagen künftig möglich machen, wie der Erdbeben-Seismologe und wissenschaftliche Koordinator des Projekts, Men-Andrin Meier von der Eliteuniversität ETH Zürich, sagt.