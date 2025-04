Blochs Arbeit als Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching und Lehrstuhlinhaber für Experimentalphysik und Quantenoptik an der LMU im Munich Quantum Valley sei zugleich wichtiger Bestandteil der Hightech Agenda Bayern, sagte Söder weiter. Mit der Hightech Agenda investiere Bayern 5,5 Milliarden Euro in Bereiche wie Quantentechnologie, Luft- und Raumfahrt, KI und Cleantech.