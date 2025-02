Am Montag habe man die Polizei gebeten, die Ladung in den Briefkasten zu werfen. Doch bei der Behörde sei man davon ausgegangen, dass das bereits beim vorherigen Termin erledigt worden sei. Bei einem weiteren Besuch des Wohnhauses am Mittwoch berichtete die Polizei, die Fenster der Wohnung seien von innen mit Zeitungspapier zugeklebt. Die Verteidiger bestätigten indes, dass sie den 70-Jährigen unter seiner Anschrift postalisch erreicht hätten.