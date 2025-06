Wissenschaft: Glas als Luftfilter: Jenaer Forscher für Entdeckung geehrt

Jena/Dortmund (dpa/th) - Für die Entdeckung eines neuartigen Glases hat ein internationales Forscherteam mit Beteiligung der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der TU Dortmund den renommierten "Dalton Horizons Prize" der Royal Society of Chemistry in London erhalten. Geehrt wurden insgesamt 17 Forscher aus zehn Ländern. Erstmals seit den 1970er Jahren habe das Team eine neue Glassorte entdeckt und weiterentwickelt, die eine Vielzahl von Anwendungen ermögliche, sagte Thomas Benett von der University of Canterbury in Neuseeland in einer Mitteilung der britischen Wissenschaftsgesellschaft.