Wissenschaft: Geldregen für bayerische Unis mit Spitzen-Forschung

Mit der Technischen Universität (TU) und der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München hat Bayern bereits zwei solcher Exzellenzuniversitäten, eine weitere ist schon länger der Anspruch. Sozusagen eine Stufe darunter sind die sogenannten Exzellenzcluster, also Forschungsbereiche, in denen eine Universität besonders erfolgreich ist.