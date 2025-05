Wissenschaft Exzellenzcluster: Tischner hofft auf Stärkung der Demokratie

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Bildungsminister Christian Tischner erhofft sich vom im Rahmen der Exzellenzförderung neu initiierten Thüringer Forschungsprojekt "Imaginamics" eine Stärkung der Demokratie. Das sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Thüringen werde zum Zentrum eines Forschungsfeldes, das aktueller kaum sein könnte, so Tischner. "In Zeiten, in denen wir neu bestimmen müssen, was unsere Gesellschaft zusammenhalten kann, ist das ein Forschen am "offenen Herzen" unserer Gesellschaft."