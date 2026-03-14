Wissenschaft Blume würdigt Habermas als "intellektuelle Instanz"

Starnberg - Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume hat den verstorbenen Soziologen und Philosophen Jürgen Habermas als "einen leidenschaftlichen Verteidiger der demokratischen Vernunft" gewürdigt. "Seine Thesen sind heute aktueller denn je – sie sind zeitloser Kompass für eine offene Gesellschaft", sagte der CSU-Politiker. "Wir verneigen uns vor einem großen Denker, dessen Stimme über Jahrzehnte Orientierung in den entscheidenden gesellschaftlichen Fragen gegeben hat – wir verneigen uns vor einer intellektuellen Instanz."