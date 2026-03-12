Wissenschaft: Ameisen in der Stadt sind weniger pingelig als auf dem Land

"Wenn ein Baum nicht genug Nährstoffe bekommt, können die Blattläuse nicht so gut wachsen. Es gibt dann weniger davon, also auch weniger Honigtau für die Ameisen, und die Ameisen werden hungriger und verzweifelter." Sie seien dann viel motivierter, Nahrung zu finden und würden weniger pingelig. Es sei auch möglich, dass Blätter durch den Stress der Bäume weniger Zucker produzierten und dadurch die Ausscheidung der Blattläuse weniger süß sei. Bislang seien das aber nur Hypothesen, betont Czaczkes, eine genaue Erklärung für das unterschiedliche Verhalten der Tiere habe man nicht.