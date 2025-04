Wismut-Erbe "No Secret": Schau zu Bergbaugeschichte an historischem Ort

Eröffnet wird die Ausstellung "No Secret" am 1. Mai zum Jahrestag des Schachts 371. Für Besucher hat sie bis einschließlich Oktober jeweils am ersten Wochenende im Monat geöffnet sowie am Tag des offenen Denkmals (14. September). Parallel dazu werden derzeit in der historischen Baumwollspinnerei in Zwickau unter dem Titel "Sonnensucher" mehr als 200 Kunstwerke der Wismut-Sammlung gezeigt - der umfangreichsten Kunstsammlung eines DDR-Unternehmens.