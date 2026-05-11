Köln - In einer neuen Hitliste der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschland ist Bayern einmal mehr vorn - mit einer Überraschung in der Oberpfalz. Denn im Regionalranking der Beratungsgesellschaft IW Consult liegt hinter Kreis und Stadt München auf den ersten beiden Plätzen erstmals der abseits der Metropolen gelegene Kreis Tirschenreuth im Oberpfälzer Wald auf Platz drei. Insgesamt finden sich in der Liste unter den zehn stärksten deutschen Regionen sieben bayerische: Auf dem fünften Rang landete der Kreis Starnberg, auf den Plätzen acht, neun und zehn liegen Erlangen-Höchstadt, Miesbach und Ebersberg.