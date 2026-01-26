Wirtschaftsreport DFL will trotz Rekordergebnis für Krisen vorsorgen

Fast 21 Millionen Eintrittskarten verkauft

Zudem waren in der vergangenen Saison mehr als 64.000 Personen im deutschen Profifußball beschäftigt. Auch die fast 21 Millionen Tickets bedeuten einen Höchstwert. Aber: Fast jeder dritte Euro der Einnahmen der Clubs stamme aus der Zentralvermarktung der Medienerlöse.

Watzke will 2026 "in das ewige Thema Auslandsvermarktung investieren" - und angesichts der politischen Weltlage auch vorsorgen: "Der Plan ist, dass wir Rettungsschirme aufbauen, wenn es mal weniger gut läuft, unsere Abhängigkeiten verringern." Denn was sich geopolitisch zurzeit abspiele, "ist auch eine Riesenherausforderung für uns. Ich möchte nicht wieder so ungebremst in ein Krisenszenario hineinrutschen wie bei Corona."